La Zarra: On a essayé de me coller une étiquette

La Zarra a également accepté d’évoquer les rumeurs la qualifiant de «diva ingérable» et elle a fermement nié être une personne avec laquelle il est difficile de s’entendre et de travailler. «On a essayé de me coller une étiquette de diva. Je ne sais même pas ce que cela veut dire! Plutôt que de me soutenir, on m’a dépeinte d’une manière très négative», a-t-elle regretté.