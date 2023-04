La Zarra serait une diva ingérable 

Fatima-Zahra Hafdi , de son vrai nom, ici aux NRJ Music Awards en 2021 où elle n’aurait pas laissé que de bons souvenirs. Imago

Depuis le 15 avril 2023 et l’annulation à la dernière minute d’un concert à Amsterdam de La Zarra pour d’obscures raisons, les langues commencent à se délier. La Canadienne de 35 ans, qu’on verra au Montreux Jazz le 12 juillet 2023 et qui a sorti son premier album fin 2021, représentera la France lors du concours Eurovision. C'est Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions, qui a elle-même imposé le nom de La Zarra pour représenter l’Hexagone. «Oui, elle a un caractère de diva et l’assume complètement. Elle travaille à l’américaine, dessine elle-même ses tenues», avait dit la responsable début 2023, rappelle le «Parisien» dans son édition du dimanche 23 avril 2023.

Le quotidien a également contacté l’ancien manager de la chanteuse, Sébastian Farran qui a mené les carrières de NTM ou de Johnny Hallyday. L’homme a reconnu que La Zarra était «très exigeante»: «Elle a un gros potentiel, mais elle a du mal à travailler avec les gens. Elle est partie du jour au lendemain pour un autre management, qu’elle a quitté quatre mois plus tard.» Chez Universal, son label, on parle d’une femme «cash», «déterminée» et qui a «des opinions tranchées». «Il faut avoir conscience qu’elle est au début de sa carrière et qu’elle est en formation accélérée», a nuancé Stéphane Espinosa, cadre de la major qui avait repéré La Zarra en 2019. Pour le directeur artistique Jérôme Labory, la Canadienne est un «bulldozer»: «Elle est hors norme, une vraie diva, entre Booba pour le côté femme d’affaires, et Marilyn Monroe, qui est l’une de ses héroïnes, pour le côté girl power et hypersensibilité. La Zarra en impose. Elle peut être très dure, ne lâche rien tant qu’elle n’a pas ce qu’elle veut et rien ne sort tant qu’elle n’est pas contente.»

En 2021, elle n’aurait pas laissé un bon souvenirs aux NRJ Music Awards où elle avait manqué le trophée de Révélation de l’année. «Elle a laissé un goût amer à beaucoup de témoins en coulisse. Elle avait une armée autour d’elle et ne disait bonjour à personne alors qu’il y avait des célébrités beaucoup plus connues et beaucoup plus simples», a encore glissé un invité de la soirée.

Dans tous les cas, La Zarra est attendue de pied ferme à Liverpool pour interpréter «Évidemment» lors de l’Eurovision.