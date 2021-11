France : Lââm annonce le décès de son mari

La chanteuse est en deuil: Robert Suber, avec lequel elle était mariée depuis 25 ans, est mort.

Triste nouvelle pour Lââm. La chanteuse de 50 ans, candidate de la dernière saison en date de «Danse avec les stars», a perdu son mari, Robert Suber, a-t-elle fait savoir sur Instagram. En légende d’un cliché de leur mariage, qui a eu lieu en 1996, l’interprète de «Petite soeur» a écrit: «Rip to my king, my beautiful husband. Mon mari jusqu’à la mort».