Le Vaudois Pat Burgener disputera la finale, samedi à Laax. Freshfocus

A Laax (GR), David Hablützel, Pat Burgener et Jan Scherrer se sont qualifiés pour la finale du premier concours de Coupe du monde de half-pipe de la saison.Tous alignés dans la première série qualificative de la journée, les Helvètes ont réussi leur premier objectif de cette fin de semaine grisonne. Ils participeront, samedi dès 17h45, à la finale des douze meilleurs freestyleurs (six qualifiés par session), dans l'un des demi-tubes les plus mythiques du circuit.

Hablützel a brillé lors de son premier run, tandis que Burgener et Scherrer ont passé l'épaule grâce à leurs deuxièmes descentes. Le Zurichois de 25 ans a fini 2e avec 84,50 points, derrière l'incroyable Australien Valentino Guseli (95,00). Un petit exploit, au vu des conditions venteuses et neigeuses dans la station grisonne.

Le V alaisan Burgener (26 ans) et le St-Gallois Scherrer (26 ans également) ont quant à eux marqué respectivement 77,50 et 73 unités. Les jeunes Gian Andrin Biele (ZH/18 ans) et Victor Ivanov (ZH/Rus/21 ans) ont quant à eux échoué, mais n'ont pas à rougir de leurs 12e et 13e rangs finaux.

Jeunes Suissesses à la peine

Du côté féminin, l es premières compétitions de la saison ont permis aux jeunes freestyleuses à croix blanche de mesurer le travail qu'il leur restait à faire pour rêver aller (ou briller) dans un an, aux Jeux olympiques de Pékin . C e je udi, aucune des deux Suissesses engagées n'a p as p assé le cut des demi-finales du half-pipe.

La toute jeune Grisonne Isabelle Lötscher (16 ans), 6e des JO de la Jeunesse de Lausanne il y a un an, a été la meilleure de la délégation de Swiss-Ski dans le Super-Pipe de Laax pour sa première apparition à ce niveau. Son premier run de la journée, qui lui a valu 43,75 points, lui permet de se classer 14e. Encourageant.