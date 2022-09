Ville de Fribourg : L’abaissement de la vitesse à 30km/h entre dans sa dernière ligne droite

Le projet d'abaissement de la vitesse à 30 km/h sur une majorité du territoire de la ville de Fribourg vient de franchir une étape décisive. Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'État de Fribourg à ce sujet. La Ville de Fribourg a donc mis ce vendredi à l'enquête les mesures d’aménagement et de modération sur 10 des 17 axes prévus en zone 30 km/h. En sus, quelque 200 panneaux de limitation de vitesse devront être posés sur la totalité des axes routiers concernés par ces abaissements de vitesse. L'application concrète de la limitation à 30 km/h en ville de Fribourg n'interviendra toutefois qu'à fin 2023 au plus tôt.

Ces mesures ciblent notamment les alentours de plusieurs complexes scolaires, dans le quartier de Pérolles, afin de rendre plus sûr le chemin de l'école. De plus, des places de parc seront supprimées, car principalement utilisées par les «parents taxis» ou des automobilistes générant des mouvements qui peuvent prétériter la sécurité des élèves. Des places pour vélos seront en revanche créées et des trottoirs seront surélevés, élargis et végétalisés. De même, l'espace gagné sur la chaussée sera transformé en prairie fleurie.