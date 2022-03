Haute-Savoie (F) : L’abattage de 170 bouquetins est autorisé pour 2022

Le Département a autorisé le tir d’un grand nombre de bêtes dans l’espoir d’éradiquer la brucellose qui frappe le cheptel, depuis plusieurs années.

Un grand nombre de bouquetins vivant dans le massif du Bargy (F) seront abattus dès ce printemps. Le préfet de Haute-Savoie a signé en fin de semaine passée un arrêté autorisant le tir d’un maximum de 170 bêtes non testées et non marquées en 2022. Depuis plusieurs années, la maladie de la brucellose atteint ce cheptel, qui peut par la suite la transmettre à des animaux d’élevage. Ainsi, voici quelques semaines, 220 bovins avaient dû être euthanasiés, après que l’un d’eux avait contracté la maladie. La stratégie du département français vise à créer un noyau sain d’animaux sauvages, mais marqués. L’abattage visera principalement des jeunes femelles de la zone du cœur du massif. Dès 2023, et les années suivantes, seuls vingt tirs par an seront autorisés, ont relaté «Le Dauphiné libéré» et «Le Messager».