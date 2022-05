L’abattage massif des bouquetins du Bargy pour cause de brucellose est suspendu

Haute-Savoie (F) : L’abattage massif des bouquetins du Bargy est suspendu

La justice française s’est opposée au tir indiscriminé des bêtes soupçonnées de véhiculer la maladie de la brucellose.

Mi-mars, la préfecture de Haute-Savoie (F) autorisait pour l’année 2022 l’abattage de 170 bouquetins dans le massif du Bargy. Certains de ces animaux sont soupçonnés d’être porteurs de la maladie de la brucellose, qui se transmet au bétail et à son lait, rendant notamment impropre à la consommation le Reblochon qui en est issu. Ces tirs avaient été permis sur toutes les bêtes, même celles non testées et non marquées, c’est-à-dire possiblement saines. Mardi, le Tribunal administratif de Grenoble a suspendu cette décision, rapporte «Le Dauphiné libéré». Il a en revanche autorisé les captures-tests et les euthanasies complémentaires si besoin.