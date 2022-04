Paris : L’abattage prévu d’arbres au pied de la Tour Eiffel fait grincer des dents

Dans son projet de réaménagement du Trocadéro, la mairie de Paris veut arracher une vingtaine d’arbres, certains très vieux, et construire à la place des bagageries pour les touristes. Tollé!

Le projet «OnE» d’Anne Hidalgo vise à végétaliser et piétonniser la perspective mondialement célèbre allant du Trocadéro à la Tour Eiffel. Mais les opposants montent au créneau, appuyés par plusieurs personnalités.

Des associations et personnalités dénoncent l’abattage prévu d’une vingtaine d’arbres, dont certains très vieux, au pied de la Tour Eiffel afin d’y construire notamment des bagageries pour les visiteurs, une fronde qui met la mairie de Paris dans l’embarras. «Aucun arbre centenaire ne sera abattu»: samedi après-midi, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire socialiste Anne Hidalgo, a cherché à éteindre l’incendie allumé depuis le milieu de semaine par les opposants au projet de réaménagement du quartier de la Tour Eiffel.

Pétition des opposants relayée par Nagui et Hugo Clément

Selon l’entourage d’Emmanuel Grégoire, cette promesse vaut pour «deux arbres centenaires» pour lesquels la mairie «va trouver une solution». Pour les autres, «le but est de réduire le nombre d’arbres abattus au maximum», indique la même source, soulignant que la mairie avait déjà «réussi à baisser le chiffre» de 42 à 22. Pas de quoi calmer les opposants: une pétition lancée sur le site change.org, et relayée par le très populaire animateur de radio et de télévision Nagui ou encore le journaliste Hugo Clément avait dépassé en fin d’après-midi les 30’000 signataires.