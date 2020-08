Festival : Label Suisse a dévoilé sa riche affiche

Le festival accueillera la crème des artistes suisses, du 18 au 20 septembre 2020, dans divers lieux à Lausanne.

La 9e édition de Label Suisse accueillera une centaine d’artistes venus des quatre coins du pays, et qui proposeront une large palette stylistique allant du hip-hop à la musique classique, en passant par le jazz, la Neue Volksmusik, le rock ou l’electro. Elle sera organisée dans sept lieux de Lausanne: les Docks, le D! Club, la Salle Paderewski du Casino de Montbenon, la salle Métropole, le Romandie, l’Eglise Saint-François et la Place Centrale.

Afin d’assurer la sécurité des festivaliers et des artistes, la participation aux divers concerts sera soumise à une inscription préalable sur le site web du festival. Un système de «check-in» permettra d’assurer la traçabilité. Chaque lieu respectera un quota bien précis d’entrées, adapté aux règles sanitaires. La scène et l’aménagement de la Place Centrale seront aussi complètement revues cette année, Covid-19 oblige, avec l’installation d’une plus petite scène qui permettra au public de tout de même profiter d’une zone extérieure conviviale et incitant au partage.