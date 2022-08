Le festival Label Suisse a dévoilé son programme

Festival à Lausanne : Label Suisse a dévoilé son copieux programme

Après une édition 2020 gâchée par le Covid et les mesures cantonales pour lutter contre le virus , Label Suisse sera de retour du 16 au 18 septembre 2022 à Lausanne sous sa forme d’avant-pandémie. Ou presque, puisque la scène principale du festival sera montée sur l’esplanade de Montbenon et non sur la place Centrale, en travaux. La 10e édition du festival se vivra dans une dizaine de lieux de la Ville, avec des live également proposés à la salle Paderewski, à l’église Saint-François, à La Cave du Bleu Lézard, aux Docks, au D! Club, au BCV Concert Hall, à la Ferme des Tilleuls, au bar club ABC et à la Datcha.

Pas moins de 69 concerts d’artistes suisses, en provenance de 14 cantons différents, seront à voir à l’œil. Côté diversité musicale, les musiques actuelles représentent 55% de la programmation, le jazz 20%, la neue Volksmusik 15% et la musique classique et contemporaine 10%.

Parmi les têtes d’affiche, on citera Priya Ragu, Danitsa, Barrio Colette, Black Sea Dahu, Orchestre Tout Puissant Marcel Ducham, Hermanos Gutiérrez, Peter Kernel, Corbal x Erik Truffaz, Bastian Baker, Aliose, Andrina Bollinger et Sylvie Courvoisier. Dans les projets spéciaux, on relèvera le concert acoustique de Flèche Love, le 16 septembre, et celui de Louis Jucker accompagné de Romain Iannone pour les projections visuelles le lendemain, dans l’église Saint-François. Ou encore le concert commun de Meimuna, Billie Bird et Adriano Koch à la salle Paderewski, deux ans après leur performance lors d’un streaming en pleine pandémie.