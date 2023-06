Conso: Labelinfo.ch: une boussole dans la jungle des labels

Depuis 2001, la plateforme labelinfo.ch permet de s’orienter dans la jungle des labels et jouit d’une grande popularité. Même après plus de 20 ans, son nombre d’utilisateurs est en constante augmentation. Le contenu et la présentation de la plateforme viennent juste d’être remaniés. Pour commencer, 41 nouveaux labels alimentaires ont été évalués; parmi eux, 12 ont été classés comme «excellent», 17 comme «vivement recommandé» (voir illustration ci-dessous).