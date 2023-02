Zurich : Labo d’amphètes et d’ecstasy démantelé dans une zone industrielle

La police a fait une descente dans un immeuble du quartier de Dällikon (ZH) et mis la main sur de la drogue, de l’argent et des produits chimiques.

Lundi après-midi, la police cantonale zurichoise a démantelé un laboratoire de drogue et deux installations illégales de culture de chanvre à Dällikon (ZH). Après des investigations, les enquêteurs sont intervenus dans les locaux d’un immeuble commercial situé dans une zone industrielle. Ils y ont trouvé deux cultures indoor de chanvre et un labo destiné à fabriquer des drogues de synthèse.

Au total, environ quatorze kilos d’ecstasy, neuf kilos d’amphétamine, trois kilos et demi de marijuana et plusieurs centaines de francs en espèces ont été saisis. Les forces de l’ordre ont découvert plusieurs litres de produits chimiques illégaux hautement explosifs nécessaires à la fabrication des drogues de synthèse. Ces substances ont été saisies et détruites. L’exploitant présumé de ces installations, un Suisse de 29 ans, et le locataire des locaux, un Serbe de 51 ans, ont été arrêtés.