États-Unis : L’abondance de liquidités crée de l’instabilité à Wall Street

Plusieurs bulles spéculatives ont fait vaciller la Bourse américaine depuis le début de l’année, sans pour autant la faire s’effondrer. La raison: une quantité énorme d’argent sur le marché.

Pour soutenir l’économie américaine, la Fed a considérablement augmenté ses injections de liquidités sur le marché bancaire depuis plus d’un an. Résultat: il n’y a jamais eu autant d’argent à Wall Street.

Fin janvier, la planète financière a observé avec appréhension la poussée de fièvre ayant subitement conduit de nombreux boursicoteurs à investir dans la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop. Cette frénésie d’achats a fait grimper GameStop et une poignée d’autres titres à d’improbables sommets, au grand dam de fonds d’investissements qui avaient parié sur leur effondrement imminent.

Nombreuses questions

Les prix de ces actions sont depuis redescendus mais de nombreuses questions subsistent sur le comportement de plusieurs acteurs du marché, dont des sociétés de courtage et des fonds spéculatifs, soupçonnés d’avoir cherché à manipuler les cours pour limiter leurs pertes.

Plus récemment, une frayeur passagère a saisi Wall Street après la vente massive d’actions détenues par le gestionnaire de patrimoine Archegos, qui pourrait avoir des conséquences pour plusieurs grandes banques américaines, européennes et asiatiques contraintes de liquider leurs positions.

Jamais autant d’argent

Ces phénomènes, distincts les uns des autres, ont pourtant un dénominateur commun: les énormes flux d’argent en circulation à Wall Street. «Le marché boursier est monté extrêmement vite pendant neuf mois après ses plus bas de mars dernier, mais il restait beaucoup de liquidités à investir», explique Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Les acteurs du marché «savent que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et qu’il n’était pas possible de continuer à investir seulement dans le "cloud" (l’informatique à distance), les réseaux sociaux ou les ventes sur Internet», poursuit l’expert. «Ils ont donc cherché un relais de croissance à ce marché qui a rebondi très fort depuis mars 2020.»

Pour soutenir l’économie américaine, terrassée par les conséquences de la pandémie, la Réserve fédérale a considérablement augmenté ses injections de liquidités sur le marché bancaire depuis plus d’un an. De leur côté, les administrations Trump puis Biden ont adopté d’ambitieux plans de soutien aux foyers, aux entreprises et aux collectivités.