App Store : L’abonnement peut se renouveler même si le prix augmente

Apple a prévu un changement concernant la reconduction automatique des abonnements des apps en cas de hausse. L’accord des utilisateurs n’est plus requis.

Apple change les règles de son App Store. Dans un message adressé aux développeurs, la firme à la pomme a annoncé que le renouvellement d’un abonnement à leurs apps sera désormais automatique même en cas de hausse de prix. Il fallait jusqu’ici qu’un utilisateur donne son accord pour que l’abonnement soit reconduit. Sans consentement, l’abonnement prenait fin automatiquement à la fin de la période de facturation. Pour autant que la législation locale le permette, ce ne sera plus le cas.

Apple met tout de même en place quelques garde-fous en exigeant des développeurs qu’ils respectent certaines conditions: l’augmentation de prix ne doit pas dépasser les 5 dollars par mois et 50% du prix de l’abonnement. En cas d’abonnement annuel, le seuil est fixé à 50 dollars et à 50% de son prix. Enfin, pour éviter que des développeurs profitent du système, une seule augmentation par année est acceptée, rapporte The Verge. Si ces règles ne sont pas respectées, le consentement de l’utilisateur sera toujours requis, comme c’était jusqu’ici le cas lors de l’augmentation du prix d’un abonnement.