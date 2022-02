Jeux vidéo : L’abonnement remanié de Sony ne sera pas donné

Le fabricant de la PlayStation 5 a calqué ses tarifs sur ceux de l’offre concurrente de Microsoft, selon les documents qui ont fuité.

Le logo de la console PlayStation sur un smartphone avec, en arrière-fond, une image du jeu «Destiny». REUTERS

L’arrivée de la nouvelle formule d’abonnement pour les jeux vidéo de Sony se précise. Des documents consultés par le site Gamebeat confirment la refonte de l’offre PlayStation Now et PlayStation Plus en un abonnement tout-en-un révélé fin décembre. Le tout-en-un sera relatif selon les trois différentes catégories de tarif, soit 10, 13 et 16 dollars par mois.

Selon la publication, Sony aurait choisi comme appellation Spartacus Essential, Extra et Premium. La formule d’entrée de gamme serait la plus proche de l’offre actuelle PlayStation Plus. Pour 10 dollars, elle donnera accès chaque mois à des jeux pour compléter sa ludothèque.

Quant à l’offre intermédiaire, Extra, elle comprendra pour 13 dollars l’accès à ces mêmes jeux mensuels, ainsi qu’à un catalogue composé d’une centaine de jeux plus anciens à télécharger. Ce catalogue pourrait être similaire à celui de l’offre PS Now.

Tests en primeur

Enfin, l’abonnement Premium coûtera 16 dollars par mois et comprendra tous les avantages susmentionnés, ainsi que l’accès aux fonctionnalités de streaming de PS Now et à une bibliothèque de jeux classiques. En outre, il donnera accès à une fonctionnalité pour télécharger et tester des jeux durant un nombre limité d’heures avant leur sortie officielle.

L’offre haut de gamme serait ainsi à peine plus chère que le Xbox Games Pass Ultimate de Microsoft, facturé 14,99 dollars et tout autant en francs suisses. Pour rappel, le Xbox Games Pass propose deux autres formules à 12 fr., réservées aux consoles Xbox, respectivement aux PC. Mais on peut s’attendre de la part de Sony à des offres de lancement, ainsi que des rabais selon la durée d’abonnement.

La nouvelle formule Spartacus devrait entrer dans la phase dans les semaines à venir.