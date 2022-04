Guerre en Ukraine : L’absence d’accès à la centrale de Zaporijjia inquiète

Jeudi, l’Agence internationale de l’énergie atomique a manifesté son inquiétude, alors qu’elle n’a pu s’approcher de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, en mains russes.

Le site «est toujours sous contrôle russe, le régulateur ukrainien n’a pas la main, or il faut que nous procédions à un certain nombre de tâches au plus tôt, tant du point de vue des activités d’inspection, de surveillance que de sécurité», a-t-il souligné. «Nous devons retourner à Zaporijjia, c’est extrêmement important», a insisté le chef de l’AIEA.