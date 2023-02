Conseil fédéral: «L’absence de droit au télétravail dans la loi est compréhensible»

L’idée d’inscrire dans la loi un droit au télétravail pour les personnes qui peuvent le faire ne plaît pas au Conseil fédéral. Il a répondu à une interpellation de la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG), qui souhaitait savoir si et comment la chose pouvait être réalisée en Suisse, constatant que certaines personnes se voient interdire de télétravailler alors que leur métier le leur permettrait. Or pour le gouvernement, «l'absence de droit au télétravail dans le droit en vigueur est compréhensible, une telle règle ne ferait pas de sens», écrit-il.

D’abord, il rappelle que tout le monde ne peut pas travailler hors des locaux de l’entreprise et que garantir un droit général serait problématique. Et pour celles et ceux qui font un métier qui le permet, il y a des conditions: «l'employeur doit disposer de l'équipement adéquat et il faut surtout que le lieu de télétravail, comme le domicile, se prête à l'exécution de la prestation de travail», écrit-il.