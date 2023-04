Donald Trump inculpé: Melania a brillé par son absence

Quelques heures après avoir plaidé non coupable de falsifications de documents comptables lors d’une audience pénale sans précédent à Manhattan, Donald Trump s’est exprimé depuis sa résidence de Mar-a-Lago (Floride). Devant une assistance acquise à sa cause, l’ancien président américain a considéré que son inculpation était une «insulte à sa nation». Au premier rang des convives, les enfants de Donald Trump étaient tout ouïe. On a pu reconnaître Eric et sa femme Lara, Donald Jr et sa fiancée Kimberly Guilfoyle ainsi que Tiffany et son mari Michael Boulos.