«Space Jam 2» : L’absence de Pépé le Putois ravive le débat sur la «cancel culture»

Le putois français Pepe Le Pew n’apparaîtra pas dans la suite du film «Space Jam» ni dans les prochains dessins animés «Looney Tunes», sur fond de débat sur le sexisme et la «cancel culture» (culture de l’annulation) à Hollywood.

L’animal malheureux du dessin animé, qui passe la plupart de son temps à poursuivre sans succès une chatte rebutée par ses avances et son odeur nauséabonde, a fait les gros titres la semaine dernière après qu’un chroniqueur du New York Times eut déclaré que Pepe «normalisait la culture du viol». Quelques jours plus tard, il est apparu qu’une scène du dessin animé hybride «Space Jam: A New Legacy» mettant en scène Pepe avait été filmée en 2019, mais n’apparaîtra pas dans le montage final.