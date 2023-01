La suppression de la carte d'aveugle fait craindre l'exclusion

Transports publics : «L’absence de volonté d’inclusion est décevante»

L’Alliance SwissPass va supprimer la carte de légitimation pour aveugles et malvoyants. Des organisations craignent que les personnes en situation de handicap soient exclues.

Image d’illustration. 20min/Michael Scherrer

«Après cinquante ans d’existence, la carte de légitimation pour aveugles et malvoyants (voir encadré) sera supprimée à la fin de l’année», a annoncé, mardi 17 janvier, l’Alliance SwissPass. Cette décision a été prise car la raison d’être de cette carte – «permettre aux personnes souffrant d’un handicap visuel de continuer à emprunter les transports publics après l’abandon de la vente de billets dans les véhicules» – n’est plus d’actualité. «Aujourd’hui ce groupe de clients peut utiliser les applications et webshops (pourvus d’une assistance vocale), la billetterie automatique ou acheter son billet gratuitement par téléphone», explique Floriane Moerch, porte-parole de l’Alliance SwissPass.

Un autre argument a poussé à la suppression de cette carte: elle viole le principe d’égalité prescrit dans la loi sur l’égalité pour les handicapés puisqu’elle «est exclusivement dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes», poursuit Floriane Moerch. Elle précise que la carte de légitimation pour voyageurs avec handicap reste valable. Elle offre la gratuité à une personne – «soit celle atteinte d’un handicap soit son accompagnant». Et il est possible de se déplacer gratuitement avec un chien d’aveugle.

La carte de légitimation pour aveugles et malvoyants Les CFF expliquent sur leur site que les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent obtenir la carte de légitimation pour aveugles et malvoyants. Cette dernière s’obtient directement auprès des entreprises participantes et permet d’«utiliser gratuitement les transports publics (bus et tram)» et de s’y «faire accompagner gratuitement d’une autre personne, d’un chien d’aveugle ou des deux» dans une trentaine de villes suisses dont: Certaines zones à Bâle

Berne

Genève

Lausanne

Lugano

Saint-Gall

Certaines zones à Zurich

Cette décision est désormais critiquée par des organisations nationales du domaine du handicap visuel. Dans un communiqué de presse commun, l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, Action Caritas Suisse des aveugles et Schweizerischer Blindenbund évoquent «la menace d’une exclusion des personnes en situation de handicap visuel qui ne peuvent pas utiliser les outils numériques». Quant à l’option d’achat de billets par téléphone, les organisations rappellent que «cette possibilité n’est pas offerte dans toute la Suisse et qu’il n’est donc pas possible d’utiliser spontanément les transports publics dans tous les cas».

«Avec sa décision de supprimer la carte de légitimation sans substitut, l’Alliance SwissPass accepte sciemment de nouveaux obstacles à la mobilité des personnes en situation de handicap», déplorent-elles. Déçues par cette «absence de volonté d’inclusion», elles promettent de continuer à «s’engager en faveur d’alternatives et de solutions ponctuelles dans les diverses communautés tarifaires».

Craintes pour les personnes âgées Une catégorie de la population préoccupe particulièrement les organisations nationales du domaine du handicap visuel: les personnes âgées. «La part des personnes de plus de 70 ans qui possèdent une carte de légitimation est d’environ 50%», rappellent-elles. «Les personnes de cet âge peuvent être particulièrement affectées par la suppression de la carte UTP, puisque l’âge peut aussi impliquer un manque d’affinités avec la technique», poursuivent-elles.