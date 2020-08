Téléréalité

L’absence des réseaux sociaux de Kevin Guedj enfin expliquée

Le «Marseillais» fait face à d’inquiétants problèmes de santé, a révélé sa future femme, Carla Moreau.

L’emblématique «Jaguar» des «Marseillais», 30 ans, a troublé ses fans en ne donnant plus signe de vie sur les réseaux sociaux. Sa compagne, qui lui a donné une petite Ruby en octobre 2019, a expliqué la raison de ce silence. «Vous êtes nombreux à vous poser des questions car Kevin ne snappe pas. Il est à l’hôpital», a-t-elle dit sur Snapchat. Carla Moreau a ensuite détaillé les maux dont il souffre: «dimanche 9 août 2020 à midi, il a eu une grosse poussée de fièvre, ses muscles se sont contractés. On est partis aux urgences. Il y est resté cinq heures puis ça allait mieux donc on est ressortis. Mais vers minuit, la fièvre est remontée jusqu’à 40 degrés. On l’a ramené aux urgences. Là, ils lui ont fait plein d’analyses.»