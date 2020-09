Marilyn Manson : «L’absinthe change le fonctionnement de votre cerveau»

Le chanteur Marilyn Manson ne touche plus à une goutte de «bleue» depuis un grave accident.

L’artiste américain, 51 ans, est dans les bacs depuis le 11 septembre 2020 avec son 11e album «We Are Chaos». C’est en parlant de celui-ci avec Zane Lowe, pour Apple Music, qu’il a fait de surprenantes confidences sur ce qui avait changé après son accident au Hammerstein Ballroom, à New York, le 30 septembre 2017. Pour rappel, ce soir-là, alors qu’il interprétait sa reprise de «Sweet Dreams», Brian Hugh Warner, de son vrai nom, s’était fait écraser la jambe droite par la chute d’un décor de scène. Il avait été sérieusement blessé, double fracture tibia-péroné, et avait dû passer sur le billard.