France : L’abstention reste record au second tour des élections régionales

L’abstention record du premier tour des élections régionales semble se confirmer au second tour dimanche, sauf en Corse. À midi, seuls 12,66% des Français se sont rendus aux urnes.

Cette faible mobilisation confirme les craintes d’une abstention record déjà enregistrée au premier tour (66,72%) pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle. En 2015, l’abstention s’était établie à 41,59% au second tour. La participation est aussi plus faible pour les départementales que celle de mars 2015 (15,72% à midi).

Alors qu’une polémique sur les ratés de l’acheminement des professions de foi des candidats a entaché le premier tour, Anne-Françoise, 66 ans, se plaint de ne pas les avoir reçues «une fois encore». «C’est peut-être lié à la situation globale, avec la pandémie et tout ça, mais ce qui est sûr c’est que ça ne donne pas envie d’aller voter», déplore-t-elle.

L’abstention «ne peut que nous interroger. Qu’est-ce qui fait qu’on n’arrive pas à intéresser les électeurs?» s’interroge pour sa part Françoise Schaetzel, 69 ans, une élue présidente du bureau de vote. Comme d’autres abstentionnistes, Hélène Débotte, 31 ans, qui n’a pas reçu non plus le matériel de vote, «ne sait pas vraiment à quoi ça sert». Mais elle ira aux urnes pour la présidentielle: «C’est plus clair, les enjeux, les grandes lignes».