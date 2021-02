À cause du décalage horaire, Sarah se lève à 1h du matin pour suivre les cours de l’Unige.

Enseignante en formation, la Lausannoise Sarah est bloquée au Costa Rica. Mi-février, son vol retour Liberia (Costa Rica) – Genève via Amsterdam avec KLM n’a pas eu lieu comme prévu. En plus du test PCR, il fallait un test antigénique de moins de 4h avant le départ, comme l’exigent les autorités néerlandaises. Le hic, c’est qu’aucune structure médicale de la ville de départ n’effectue cette prestation en si peu de temps. «C’est possible dans la capitale, San José, mais c’est à 6h de bus de Liberia», s’offusque Sarah.