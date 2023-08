Lac de Côme: Il doit payer un supplément pour avoir fait couper un sandwich en deux

À la fin du repas, le touriste a eu la mauvaise surprise de découvrir le supplément sur l’addition. Il ne s’est cependant pas plaint sur place et a réglé la note. Ce n’est que plus tard qu’il a laissé une mauvaise évaluation au sujet de l’établissement sur TripAdvisor, où il explique avoir commandé un sandwich qu’il envisageait de partager avec son ami, mais nie avoir expressément demandé qu’il soit coupé en deux.

La défense de la gérante de l’établissement

L’affaire n’est pas passée inaperçue dans les médias italiens. Interrogée par le quotidien «La Reppublica», Cristina Biacchi, la gérante de l’établissement, justifie le supplément par le fait que «les demandes particulières ont un prix». Et d’ajouter: «Nous avons dû utiliser deux assiettes au lieu d’une et cela prend deux fois plus de temps pour les laver, sans compter qu’il a fallu utiliser deux sets de table». Selon elle, cela a pris plus de temps pour couper le sandwich en deux. «Il ne s’agissait pas d’un simple morceau de pain, il y avait aussi des frites», précise-t-elle. Selon elle, le client ne s’est pas plaint et n’a pas remis en question la facturation du supplément. Cristina Biacchi indique qu’elle aurait supprimé le supplément si le client avait fait une réclamation. Entre-temps, TripAdvisor a bloqué les évaluations de l’établissement en raison de la quantité de commentaires relatifs au sandwich coupé en deux.