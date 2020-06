Canton de fribourg

Précisions autour de la procédure du démantèlement des chalets

La modification du Plan d’affectation cantonal de la rive sud du lac de Neuchâtel a été mise à l’enquête publique.

La réserve de la Grande Caricaie et la rive sud du Lac de Neuchâtel.

Le canton de Fribourg a mis vendredi à l’enquête publique la modification du Plan d’affectation cantonal de la rive sud du lac de Neuchâtel, qui doit concilier nature et population. Le document donne des délais et des explications sur le démantèlement de 119 chalets construits dans les réserves naturelles.

La modification du PAC définit les secteurs où les chalets doivent être démantelés et les principes sur la manière de procéder. Une fois le PAC entré en vigueur, les propriétaires auront un délai de six mois pour déposer un dossier de permis de construire pour démanteler leurs chalets.

Amplification des règles pour le public

Si rien n’a été entrepris de la part des propriétaires18 mois après l’entrée en force, l’Etat peut alors se charger du démantèlement. «Il pourrait donc y avoir des actions collectives dans le cadre du démantèlement», a précisé Giancarla Papi, cheffe du Service des constructions et de l’aménagement.

Les préavis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage et de l'Office fédéral de l’environnement ont confirmé que la présence de ces installations n’est pas compatible avec la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Les constructions privées dans le périmètre des réserves sont amenées à disparaître.