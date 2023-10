Lac Léman: Jamais autant de perches n’ont été pêchées depuis 2009

Cette hausse massive est surtout à mettre sur le compte de la perche dont les prises ont explosé l’an passé. Les pêcheurs en ont capturé 438 tonnes, soit presque deux fois plus qu’en 2021 (241 tonnes). «Il faut remonter à 2009 pour connaître un tonnage supérieur ces dernières années», confie Frédéric Hofmann, chef de section «chasse, pêche et espèces» dans le canton de Vaud. On est toutefois loin du compte des années 70-80 où les pêcheurs en «récoltaient» plus de 1000 tonnes parfois.

Grâce au phosphore

C’est simple: le Léman est le lac suisse où l’on capture le plus de perches. Deux facteurs expliquent ce phénomène, selon Frédéric Hofmann. D’une part, deux très bonnes années de reproduction, grâce au printemps favorable et à une forte présence de phosphore dans l’eau, ont eu pour conséquence l’arrivée d’une nouvelle génération de perches. Ce poisson est en effet moins sensible que les autres à la pollution, selon l’expert. D’autre part, explique-t-il, les pêcheurs, voyant la perche en abondance, se sont détournés de la féra, deuxième poisson le plus pêché dans le Léman, «d’autant que la perche rapporte bien plus», rappelle Frédéric Hofmann. Du coup, les captures de féra se sont chiffrées à 170 tonnes, soit 25 de moins qu’en 2021, et surtout très loin des prises enregistrées entre 2009 et 2018.