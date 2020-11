Football : L’AC Milan, bousculé, sauve un point grâce à Ibra

L’AC Milan, trois jours après la gifle reçue face à Lille (0-3) en Ligue Europa, a encore failli chuter à domicile mais Zlatan Ibrahimovic a arraché l’égalisation dans le temps additionnel face au Hellas Vérone (2-2).

L’AC Milan a réduit le score sur un but contre son camp de Magnani (27e) mais a ensuite longtemps poussé en vain: outre le penalty gâché par Ibrahimovic, le club lombard est tombé sur un excellent gardien véronais, décisif devant Leao (23e), Hernandez (30e, 64e) et Ibrahimovic (77e). Mais il ne pouvait rien sur l’ultime poussée des Milanais, qui ont affiché bien plus d’envie et de répondant que jeudi face à Lille.