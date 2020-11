Football : L’AC Milan conforte sa place de leader

L’AC Milan, sans Zlatan Ibrahimovic, blessé, a accru son avance en tête de la Serie A grâce à un succès facile (2-0) à domicile face à la Fiorentina.

Les Rossoneri (23 pts) comptent désormais cinq points d’avance sur l’Inter et Sassuolo (18 pts) et six sur l’AS Rome et la Juventus (17 pts).