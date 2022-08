Football : L’AC Milan entame son championnat par une victoire

L'AC Milan, champion d'Italie en titre, a parfaitement lancé la défense de sa couronne en dominant à domicile l'Udinese (4-2), samedi en ouverture de la saison 2022/23 de Serie A, grâce notamment à un doublé d'Ante Rebic. Si les Rossoneri ont parfois encore semblé en vacances au moment de défendre, ils ont montré à la concurrence, et notamment à l'Inter sur le terrain en soirée, qu'ils n'avaient rien perdu de leur enthousiasme et de leur volonté d'attaquer.

Theo Hernandez a remis les Rossoneri en piste en égalisant sur penalty (12e) après l'ouverture du score surprise des joueurs du Frioul sur une tête de Rodrigo Becao sur corner (2e). Dans un San Siro complet pour cette reprise estivale, Ante Rebic a frappé une première fois pour remettre Milan devant (15e), mais sans assommer l'Udinese, qui est revenu juste avant la pause grâce à une tête plongeante d'Adam Masina (45+4e). Le même Masina a toutefois trahi les siens dès la reprise, avec une intervention approximative sur un centre d'Hernandez qui a offert le troisième but milanais à Brahim Diaz (46e). Et c'est encore Rebic qui a soulagé définitivement San Siro (68e), avant de laisser sa place en pointe à Olivier Giroud, parti du banc après une gêne musculaire dans la semaine.

L’Atalanta gagne sans Freuler

Les recrues Charles De Ketelaere et Divock Origi ont aussi pu goûter à l'ambiance de San Siro en fin de match. À l'image de Rebic, Milan a montré de belles jambes et l'envie de se projeter sans s'économiser, dans le sillage de la fin de saison dernière couronnée du 19e Scudetto du club.

Des flèches venues comme souvent de gauche, grâce à un Théo Hernandez déjà affûté, mais aussi de droite avec le capitaine Davide Calabria, à l'origine du penalty en début de match (après intervention de la VAR) et passeur sur le deuxième but. Mais quand il s'est agi de défendre le but de Mike Maignan, les Rossoneri - meilleure défense de Serie A la saison dernière avec Naples - ont été moins vifs. À l'image des marquages lâches de Rebic et Junior Messias sur les deux buts encaissés.