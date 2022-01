Football : L’AC Milan et la Juventus se neutralisent, l’Inter s’envole

Dans une rencontre verrouillée, il n’y a pas eu de vainqueur entre la Juventus et le Milan AC (0-0), qui a peut-être perdu Zlatan Ibrahimovic, dimanche.

L’AC Milan et la Juventus se sont neutralisés (0-0) dans l’affiche verrouillée de la 23e journée de Serie A, dimanche, permettant à l’Inter Milan de conforter encore sa place de leader devant les Rossoneri et Naples, vainqueur de la Salernitana (4-1).

Les Nerazzurri, vainqueurs à l’arraché de Venise (2-1) samedi, vont se reposer pendant la trêve internationale sur un matelas de quatre points d’avance – et un match en retard à jouer – sur Naples et Milan, dix sur l’Atalanta (quatrième) et onze sur la Juventus (cinquième).