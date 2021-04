Football en Italie : L’AC Milan fait du surplace

Les hommes de Stefano Pioli ont été tenus en échec à domicile samedi par la Sampdoria, qui a joué à 10 contre 11 depuis la 59e minute (1-1).

Zlatan Ibrahimovic et les Rossoneri ont été accrochés par le dixième de Serie A.

La Sampdoria, beaucoup plus en jambes pour cette reprise après la trêve internationale, a ouvert la marque en profitant d’une énorme bourde défensive de Theo Hernandez: une passe plein axe totalement ratée du latéral français a profité au rusé Fabio Quagliarella, 38 ans, qui, sans se poser de question, a trompé Gianluigi Donnarumma d’un lob (57e). Il s’agit du 174e but du meilleur buteur en activité de la Serie A, devant Ciro Immobile et Zlatan Ibrahimovic.