Football : L’AC Milan laisse filer Naples en tête de la Serie A

Laminé par la Lazio Rome au Stadio Olimpico (0-4) mardi soir, l'AC Milan ne répond plus en ce début 2023. À mi-championnats, voilà les Rossoneri repoussé à 12 points du leader Naples, lancé à un train d'enfer vers son premier Scudetto depuis plus de 30 ans.

Tous les rivaux du Napoli ont coulé lors cette journée de clôture de la phase aller: la Juventus a perdu 15 points sur tapis vert et n'en a repris qu'un sur le terrain dimanche, l'Inter Milan s'est incliné lundi et l'AC Milan l'a imité dans les grandes largeurs. S'ils restent 2es, les Rossoneri ont encore été méconnaissables et apathiques pendant quasiment 90 minutes, dans la foulée de leur déroute en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (0-3) et d'un début d'année à l'envers.