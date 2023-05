L’AC Milan qualifié pour la Champions League

Olivier Giroud a inscrit le 17 but de sa saison, pour le Milan AC, toutes compétitions confondues.

Olivier Giroud a mis les Rossoneri sur orbite lors de cette affiche de la 37e et avant-dernière journée en ouvrant la marque d’une reprise parfaite de la tête (40e). Avec ce 17e but, toutes compétitions confondues, le recordman des buts en équipe de France signe, à 36 ans, sa saison la plus prolifique depuis 2015-16 avec Arsenal.