Football: L’AC Milan ramène Naples sur terre, la Lazio conforte sa place de dauphin

Les Milanais ont corrigé le leader sur sa pelouse (0-4), dimanche soir. Plus tôt, les Laziale ont creusé l’écart avec l’Inter Milan dans la course à la 2e place en battant Monza (0-2).

Alexis Saelemaekers (à droite) célèbre son but, le quatrième inscrit par l’AC Milan dimanche soir. AFP

L'AC Milan a ramené sur terre le leader Naples (4-0), dimanche lors de la 28e journée de Serie A. Une belle opération mathématique mais aussi psychologique avant de défier les Napolitains en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Rossoneri profitent également de la défaite de l'Inter Milan la veille contre la Fiorentina (0-1) pour prendre la 3e place, à 4 points de la Lazio Rome, qui a conservé sa 2e place en s'imposant à Monza (2-0).

Pour une fois, ce n'est pas Naples qui a assuré le spectacle au stade Diego Maradona, mais Rafael Leao, auteur d'un doublé, et Brahim Diaz, passeur et buteur. Cela ne remet pas en cause le Scudetto annoncé du Napoli, dont l'avance reste confortable (16 points) à dix journées de la fin. Mais peut fissurer un peu la belle confiance du leader (battu pour la troisième fois): Naples s'écroule pour la première fois de la sorte, et ce à dix jours de retrouver les Rossoneri en C1.

Plus agressif, Milan a pris le large grâce à deux somptueux buts, d'abord par Leao d'un ballon piqué sur un service de Diaz (17e), puis de Diaz lui-même, après une feinte de frappe (25e). Naples est alors enfin entré dans le match mais a manqué de sa percussion habituelle en l'absence du meilleur buteur du championnat, Victor Osimhen, touché à un adducteur.

Dans les buts du Milan, Mike Maignan a été attentif devant Stanislav Lobotka (28e), Piotr Zielinski (45+3e) et Mario Rui (56e). Pas de quoi réchauffer les tifosi napolitains, en froid avec leur direction malgré la saison quasi parfaite du Napoli: avant la rencontre ils ont protesté, notamment contre le prix des places pour le quart de finale retour de C1 contre ce même Milan (premier prix à 90 euros, en virage). D'autant que la seconde période a tourné à la leçon, avec un nouveau joli but de Leao (59e) puis un incroyable numéro en solo d'Alexis Saelemaekers (67e), digne de Maradona.

Sergej Milinkovic-Savic dans l’histoire

Sergej Milinkovic-Savic (à gauche) a inscrit son 65e but avec la Lazio Rome. Aucun autre étranger n’a fait mieux dans l’histoire du club. Imago

Plus tôt dans la journée, la Lazio Rome a conforté sa position de dauphin en s'imposant à Monza (2-0), prenant 5 points d'avance sur l'Inter Milan. Les Nerazzurri, à l'arrêt avec trois défaites consécutives, voient aussi revenir à leur hauteur l'AS Rome, qui a maté une Sampdoria Gênes réduite à dix (3-0).

À Monza, six jours avant de recevoir la Juventus Turin, la Lazio a rapidement pris les devants par Pedro (13e) avant de faire le break sur un maître coup franc de Sergej Milinkovic-Savic (56e). Le Serbe, à la Lazio depuis 2015, est devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire du club avec 65 réalisations, dépassant le Macédonien Goran Pandev.

Seul club italien éliminé des coupes européennes, la Lazio peut désormais entièrement se consacrer à la conquête d'un billet pour la prochaine Ligue des champions, promise aux quatre premiers. Avec sa belle série en cours de cinq victoires et un nul lors des six derniers matches, sans prendre le moindre but, l'équipe de Maurizio Sarri confirme ses prétentions.

L'autre bonne nouvelle du jour pour Maurizio Sarri est le retour de blessure de son buteur Ciro Immobile, entré pour les 25 dernières minutes.

Mourinho fait taire des cris racistes

La Roma n'a pas laissé passer l'occasion de rejoindre l'Inter à la 3e place et rester dans la course à la Ligue des champions, non sans mal face à la Sampdoria. Le relégable (19e) a résisté plus d'une mi-temps, jusqu'à l'exclusion de son défenseur Jeison Murillo pour un second avertissement consécutif à une intervention en retard sur Tammy Abraham (52e).

Jusque-là intraitable, le gardien de la Sampdoria, Nicola Ravaglia, titulaire en raison de la blessure du No 1 habituel Emil Audero, a cédé cinq minutes plus tard sur une tête piquée de Georginio Wijnaldum (57e). Le Néerlandais, qui avait trouvé le poteau en première période, a obtenu en fin de match un penalty transformé par Paulo Dybala (88e). Stephan El Shaarawy a alourdi l'addition sur une ultime offensive romaine (90+4e).

Par ailleurs, la rencontre a été marquée par une intervention de José Mourinho pour faire cesser les chants racistes d’une partie du public romain visant Dejan Stankovic, l'entraîneur serbe de la Sampdoria Gênes. L'épisode a eu lieu en début de seconde période, alors que Stankovic protestait après l'exclusion d'un défenseur de la Sampdoria, Jeison Murillo. Des chants traitant le technicien serbe de «gitan» ont été entonnés par des supporters romains, selon plusieurs médias, poussant Mourinho à se lever devant son banc pour demander aux tifosi de cesser, en restant plusieurs secondes le bras levé.

«Je suis fier d'être gitan, personne ne peut m'offenser en m'appelant gitan, José le sait», a réagi Stankovic après coup, interrogé sur DAZN sur cet incident. «Je ne m'en suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire», a ajouté l'entraîneur, qui a évolué sous les ordres du Portugais à l'Inter Milan. «Il n'a pas à me remercier, je l'ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un autre», a répondu Mourinho. «J'ai été souvent insulté dans des stades, je me suis construit un mur de protection et je suis sûr que «Deki» (ndlr: Stankovic) a fait la même chose. Mais il a des enfants, une famille, et ce n'était pas beau», a-t-il ajouté. «Nos supporters sont fantastiques mais j'ai pensé qu'il fallait suivre mon instinct, on ne touche pas à un ami», a conclu l'entraîneur de la Roma.

De son côté, le Bologne de Michel Aebischer (titularisé pour la troisième fois de suite en championnat et remplacé avant l’heure de jeu), a entretenu ses espoirs de décrocher une qualification européenne, promise a minima aux six premiers, en dominant l'Udinese (3-0). L'équipe de Thiago Motta (8e) revient provisoirement à 7 points de la 6e place occupée par l'AS Rome, hôte en soirée de la Sampdoria Gênes.