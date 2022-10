Football : L’AC Milan rejoint Naples en tête de la Serie A

Les Rossoneri ont facilement disposé de Monza (4-1) et reviennent à hauteur du leader napolitain.

Sous les yeux d'Adriano Gialliani, le bras droit de Berlusconi, lequel ne s'est pas montré dans la tribune officielle de San Siro pour ce match très particulier, les Rossoneri ont parfois été bousculés mais ont fait parler leur efficacité offensive. Brahim Diaz a montré la voie en première période avec son premier doublé sous le maillot milanais (16e, 41e). En seconde, l'ex-attaquant belge de Liverpool Divock Origi a signé son premier but en Italie (65e) puis Rafael Leao a conclu le festival sur un centre en retrait de Théo Hernandez (84e).

Adriano Galliani n'aura pas trop de regrets, lui qui a assuré avant le match que le résultat n'était pas le plus important pour ses retrouvailles avec Milan, club qu'il a dirigé pour Silvio Berlusconi entre 1986 et 2017. «Ce sont les deux équipe de ma vie, je suis né à Monza et j'ai passé 31 ans à Milan. […]. Aujourd'hui, ce que je vois se dérouler ma vie devant mes yeux, ce n'est pas un match de football», a-t-il dit avant le match sur DAZN.