Football : L’AC Milan reprend la tête de la Serie A

Les Rossonero ont battu l’Hellas Vérone (3-1) pour reprendre les commandes du championnat d’Italie, dimanche, avec deux points d’avance sur l’Inter.

Nerfs solides

Milan, en quête d’un premier scudetto depuis 2011, conserve deux longueurs d’avance sur l’Inter. Et montre qu’il sait garder des nerfs solides à l’approche de la ligne d’arrivée, dans une belle réplique à l’Inter qui, vendredi, avait aussi montré son caractère en remontant deux buts pour battre l’Empoli (4-2) et passer provisoirement en tête.

Milan doit affronter l’Atalanta de Remo Freuler – qui a battu La Spezia 3-1 – et Sassuolo lors des deux dernières journées alors que l’Inter va se mesurer à deux équipes luttant pour le maintien, Cagliari et la Sampdoria Gênes.

Pour le maintien aussi, le suspense reste entier après le nul (1-1) entre la Salernitana (17e et premier non relégable) et Cagliari (18e) et la victoire du dernier, Venise, sur Bologne (4-3), après celle du Genoa (19e) devant la Juventus (2-1) vendredi.