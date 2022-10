FOOTBALL: L’AC Milan se défait de la Juventus

L’AC Milan a logiquement dominé la Juventus (2-0) pour rejoindre provisoirement Naples et l’Atalanta Bergame en tête du Championnat d’Italie, samedi à San Siro lors de la 9e journée.

Fikayo Tomori sur un corner juste avant la pause (45+1e) et Brahim Diaz en solitaire juste après (54e) ont concrétisé la domination nette des champions en titre, décidés à vite tourner la page après la claque reçue mercredi à Chelsea (3-0) en Ligue des champions.

A hauteur de Naples

Les Rossoneri (3e) reviennent à hauteur des coleaders Naples et l’Atalanta Bergame (20 pts). Napolitains et Bergamasques jouent dimanche, respectivement sur le terrain de la Cremonese (19e) et à Udine (4e)