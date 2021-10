Football : L’AC Milan s’impose dans la douleur à Bologne et prend la tête

Très inconstant mais finalement efficace, le Milan AC a provisoirement repris à Naples la tête de la Serie A samedi en s’imposant difficilement 4-2 à Bologne à 11 contre 9, quatre jours après avoir encaissé une troisième défaite en autant de matches en C1.

L’attaquant Zlatan Ibrahimovic (C) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué

Comptant toujours de nombreux absents – dont les Bleus Mike Maignan, opéré du poignet, et Theo Hernandez, positif au Covid – les Milanais, avec en pointe au coup d’envoi Zlatan Ibrahimovic en petite forme malgré un but, ont beaucoup peiné pour venir à bout des Bolognais, pourtant très vite réduits à 10… et même à 9 en début de seconde mi-temps.