Football : L’AC Milan s’impose en patron

Après leur victoire 1-0 à Cagliari, les Milanais restent en tête de la Serie A à 8 journée de la fin de la compétition. Mais ils ne possèdent que trois points d’avance sur Naples et six sur l’Inter.

L’AC Milan mène plus que jamais la course au titre en Italie après sa courte victoire à Cagliari (1-0) samedi, avec trois points d’avance sur Naples, vainqueur de l’Udinese (2-1), et désormais six sur une Inter Milan poussive, accrochée par la Fiorentina (1-1).