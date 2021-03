Football : L’AC Milan solide avant d’affronter Manchester

A quatre jours de leur match de huitièmes de finale de l’Europa League, les Milanais ont battu Vérone (2-0) lors de la 26e journée de Serie A, dimanche.

Le milieu de terrain de l’AC Milan Rade Krunic a ouvert le score dimanche après-midi à Vérone. AFP

Solide, l’AC Milan s’est logiquement imposé sur le terrain du Hellas Vérone (2-0) , quatre jours avant son match contre Manchester United en huitième de finale aller de Ligue Europa.



Avec ce succès acquis grâce à des buts de Rade Krunic et Diogo Dalot, Milan, deuxième, met la pression sur l’Inter Milan, leader avec trois points d’avance avant d’affronter l’Atalanta Bergame (5e) lundi en clôture de la journée. Les Milanais se sont bien repris depuis leur lourde défaite dans le derby face au rival intériste (3-0) le 21 février, prenant 7 points sur 9 possibles depuis.

Efficace même sans Ibra

En l’absence de son buteur Zlatan Ibrahimovic (14 réalisations), blessé à l’adducteur gauche, l’entraîneur lombard Stefano Pioli avait titularisé Rafael Leao en pointe. Mais c’est le Bosnien Rade Krunic qui s’est illustré à Vérone: le milieu de terrain a inscrit un superbe coup franc en pleine lucarne, trompant Marco Silvestri (27e, 1-0).



Ce joli but en a précédé un deuxième, marqué par Diogo Dalot en début de seconde période. Le latéral portugais prêté par Manchester United a décroché une lourde frappe hors de portée de Silvestri, son premier but en Serie A, pour doubler la mise et mettre Milan à l’abri (50e, 2-0). Légèrement touché à la cuisse en début de match, le gardien Gianluigi Donnarumma a pu terminer la rencontre.



C’est la première défaite du Hellas Vérone à domicile en 2021, qui stagne en milieu de tableau (8e).

Naples mate Bologne

Milan aborde de la meilleure des façons dix jours qui seront décisifs pour sa saison, avec la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa (11 et 18 mars) entrecoupée de la réception de Naples en championnat dimanche prochain.

Plus tôt dimanche, la Roma avait battu le Genoa 1-0 pour remonter à la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Enfin, en soirée, Naples a remporté sa 15e victoire de la saison, sa 5e d’affilée à domicile, aux dépens de Bologne (3-1), avec un doublé de Lorenzo Insigne (8e, 76e) et un but de l’ancien Lillois Victor Osimhen (65e). Bologne avait réduit le score à 2-1 par Roberto Soriano (73e). Insigne en est à 13 buts cette saison en Serie A.

A noter que l’attaquant vétéran argentin de Bologne Rodrigo Palacio (39 ans !) s’est vu refuser le but de l’égalisation à 1 partout pour une faute peu évidente sur le gardien napolitain David Ospina, ancien de Nice et d’Arsenal: sur une tentative de dégagement de ce dernier, Palacio a réussi à contrer le ballon et à marquer dans le but vide, mais l’arbitre a jugé qu’il y avait faute.

Naples reste accroché à la 6e place (47 pts), à deux longueurs de l’Atalanta Bergame, avant son match à Milan. Bologne est 12e, avec une avance confortable de huit points sur le premier relégable, Torino.

La Juventus, quatre points derrière Milan, s’était elle imposée samedi contre la Lazio Rome (3-1), confortant sa place sur le podium (3e).