Nigeria : L’accès à Twitter restreint à la suite de la décision du gouvernement

Il y a deux jours, Twitter supprimait un message du président nigérian qu’il qualifiait contraire aux règles d’utilisation. La réaction du gouvernement ne s’est pas faite attendre.

L’Association des opérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria (Alton) a confirmé dans un communiqué que ses membres avaient reçu des instructions officielles des autorités de régulation d’Internet dans le pays pour suspendre l’accès à Twitter et s’y «étaient conformés». L’observatoire spécialisé Netblocks, basé à Londres, a indiqué samedi sur son site avoir constaté que «l’accès à la plate-forme de Twitter et aux serveurs finals était à présent restreint sur les réseaux des principaux opérateurs, MTN, Globacom, Airtel and 9mobile». «Le gouvernement fédéral a suspendu, pour une durée indéterminée, les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria», a annoncé vendredi soir le ministère de l’Information et de la Culture.