Suisse : L’accès au cannabis médical sera facilité pour les patients

Le Conseil fédéral a levé ce mercredi l’interdiction du cannabis à usage médical inscrite dans la loi sur les stupéfiants. La modification entre en vigueur le 1er août.

Dès le 1 er août, il ne sera plus nécessaire d’avoir une autorisation de l’OFSP pour une prescription médicale.

Le Conseil fédéral a décidé, ce mercredi, de lever l’interdiction du cannabis à usage médical inscrite dans la loi sur les stupéfiants (LStup). Une autorisation exceptionnelle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne sera plus nécessaire pour la prescription médicale. La vente et la consommation de cannabis à des fins non médicales restent interdites.