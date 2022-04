UNIL-EPFL – L’accès au Vortex restreint pour Balélec et Unilive fâche les étudiants

Un bracelet pour accéder aux studios, et l’interdiction d’accueillir quelqu’un chez eux: les résidents de deux maisons pour étudiants seront limités pendant deux festivals, et ne sont pas enchantés.

Quelque 15’000 personnes sont attendues pour Balélec, et plus de 8000 pour Unilive. François Melillo/20 minutes

Le retour de la vie culturelle et festive ne se fait pas dans le plus grand calme du côté des campus de l’Unil et de l’EPFL. Alors que s’annonce le retour de deux grands festivals estudiantins, Unilive le 28 avril et Balélec le 13 mai, les 1500 résidents de deux hébergements étudiants ont tous reçu des directives strictes. Elles concernent leurs allées et venues les jours entourant ces deux dates, durant lesquelles on attend respectivement 9000 et 15’000 festivaliers.

Un bracelet sera distribué à chaque locataire, et sera le seul sésame possible pour accéder aux complexes du Vortex et de l’Atrium. Aucun invité, ami ou partenaire ne sera accepté sur les lieux ces jours-là, et les entrées seront surveillées par des Securitas. De quoi énerver les principaux concernés. «C’est vraiment abusé, réagit un étudiant sur les réseaux sociaux. C’est quoi la prochaine étape, interdiction de rentrer après 22h sinon on est privé de dessert? Pourquoi ne pas autoriser chacun à avoir un +1?»

«J’ai l’impression d’avoir de nouveau 15 ans», s’irrite un autre internaute. «Cela nous empêche d'héberger temporairement un pote en détresse, une petite amie, 2 ou 3 invités ce qui n'a rien d'extravagant dans le cadre de festivals, réagit un autre étudiant. », rapporte un autre. Les résidents se sentent étouffés par cette mesure, surtout après avoir traversé les restrictions covid.» Et un dernier de relever qu’un service de sécurité serait mieux utilisé pour éviter les débordement que pour filtrer 1000 personnes en quelques heures, «ce qui sera invivable».

Mesure de sécurité

«On se fait un peu insulter depuis hier», confirme l’intendant du Vortex Sébastien Dauxerre. Le responsable des lieux auprès de la Fondation maison pour étudiants lausanne (FMEL) explique que la décision, bien que regrettable, est indispensable pour assurer la sécurité des locataires et du matériel, et a été validée par des juristes. «Mes collègues gardent un souvenir amer de l’édition 2018 de Balélec: l’Atrium avait été saccagé par des fêtards, avec des d’importantes nuisances mais aussi des dizaines de milliers de francs de dégâts. On a donc mis en place cette mesure en 2019, et la majorité des résidents nous en ont remercié.» «L’Atrium est bien différent du Vortex, et bien plus proche du festival, répond un étudiant. Nous n’avons pas à payer les frais de ces débordements passés.»

Sur l’intransigeance annoncée, l’intendant s’explique: «Imaginez que chaque résident du Vortex invite une personne: on passerait de 1000 à 2000 personnes. Le bâtiment a une capacité limite pour une bonne raison. Même avec 200 ou 300 personnes de plus, le danger est bien réel, et l’alcool aidant, une personne pourrait basculer d’un étage… Nous avons un devoir légal d’assurer la sécurité.» Sébastien Dauxerre précise que les bracelets seront distribués en personne trois jours avant pour ne pas laisser le temps de les imiter: «nos étudiants sont très imaginatifs», glisse-t-il.