Genève : L’accès aux rives du lac toujours pas garanti

Un chemin pédestre au bord des rives genevoises du Léman. Le projet de loi, porté par la gauche, est tombé à l’eau. Jeudi, le Grand Conseil a rejeté le texte qui vise à garantir l’accès au lac, rapporte la presse régionale. Plusieurs raisons: le prix jugé «abyssal», la mise en péril de la biodiversité et la violation de la propriété de nombreuses ambassades et missions, qui «ont les pieds dans l’eau».

Ce refus n’est pas le premier dans ce dossier, un vieux serpent de mer au bout du lac. Un projet similaire avait été déposé en 2001. Inquiets de l’impacte d’un sentier sur la nature, les Verts s’y étaient opposés. Bien que la Constitution cantonale assure «un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés prépondérants», seules 40% des côtes sont accessibles au public.