Règles de l’asile : L’accès aux soins dentaires, une tracasserie pour les réfugiés d’Ukraine

La « SonntagsZeitung » rapporte la mésaventure d’une Ukrainienne réfugiée à Zurich qui cherche à soigner sa dentition, mal en point en raison d’une blessure et de caries. Après consultation chez une compatriote dentiste, la jeune femme de 27 ans découvre les frais qu’engendrerait une opération comportant la pose de prothèses: 2800 francs, un tarif spécial pour les réfugiés. Une somme pharaonique, car sa famille vit avec 670 francs par mois.

En dessous des espérances

Interrogée par le journal alémanique, l’OAZ mentionne prendre en charge une facture de 690 francs et indique se référer à la position du médecin conseil, qui «suit les directives sur l’asile». Une décision que ne comprend pas la dentiste. «C’est une honte pour une jeune femme de 27 ans que d’extraire des dents du devant et de les laisser ainsi», déplore-t-elle, ajoutant qu’elle ne peut se permettre d’offrir l’opération, n’ayant pas les moyens de payer les fournisseurs externes. Le fabricant de prothèses notamment, celles-ci constituant la majeure partie des coûts. La dentiste s’est donc contentée d’essayer le sauvetage d’une dent du devant et de traiter les autres.