Guerre en Ukraine : L’accès de Moscou aux marchés sera vraiment limité par les sanctions

Après son offensive sur l’Ukraine, la Russie aura droit à de fortes sanctions économiques, notamment de la part de l’Union européenne. Mais Moscou s’en moque et promet une réplique «sévère».

Les sanctions que s’apprêtent à prendre les pays occidentaux contre la Russie «limiteront considérablement» son accès aux marchés européens et américain, a averti, jeudi, le ministre allemand de l’Économie et du Climat. Ces mesures vont «découpler» l’économie russe de nombre d’activités industrielles, «geler les actifs financiers» du pays et, enfin, «limiter considérablement l’accès aux marchés européens et américain», a déclaré Robert Habeck.