Mexico : L’accident du métro secoue le pouvoir de gauche

Deux dirigeants proches du président mexicain sont dans le viseur après l’accident tragique survenu deux jours plus tôt.

L’actuel ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, qui a développé et inauguré la ligne en 2012 en tant que maire, est dans l’œil du cyclone.

Et pendant que les critiques fusent, les grues sont à l’œuvre pour dégager le site de l’accident dans une zone très pauvre du sud de la capitale où les familles des victimes ont commencé à enterrer leurs proches.

«Je n’ai pas de mots pour décrire la douleur. Je ne suis pas en colère, et ce n’est pas la justice de l’argent qui me ramènera mon père», se lamente Luis Adrian Hernandez qui pleure son père mort dans l’accident. Des curieux sont toujours massés derrière des barrières posées autour du lieu de la tragédie et observent les ouvriers au travail tandis que 38 blessés sont toujours hospitalisés.