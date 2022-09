Chine: 27 morts dans l'accident d'un car roulant vers un lieu de quarantaine Covid

Chine : L’accident d’un car en route vers un lieu de quarantaine anti-Covid fait 27 morts

L’accident, le plus meurtrier en Chine depuis le début de l’année, s’est produit dans la préfecture de Qiannan, une région pauvre, isolée et montagneuse de la province du Guizhou, où vivent plusieurs minorités ethniques. Le Guizhou a enregistré plus de 900 nouveaux cas ces deux derniers jours, et début septembre sa capitale, Guiyang, avait été placée en confinement.