Suisse-UE : L’accord achoppe sur la libre circulation, selon Ignazio Cassis

L’interprétation divergente de la libre circulation des personnes est le point qui empêche la Suisse et l’UE de se mettre d’accord sur l’accord-cadre, selon le Tessinois.

La principale pierre d’achoppement pour un accord entre l’Union européenne et la Suisse est l’interprétation divergente de la libre circulation des personnes, a expliqué le conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. «Le point d’achoppement des différends avec l’UE est l’interprétation divergente de la libre circulation des personnes. Pour la Suisse, il s’agit essentiellement de la libre circulation des employés et de leur famille, pour l’UE, il s’agit de la libre circulation de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de l’Union européenne», a expliqué le Tessinois, lundi soir. «La seconde différence fondamentale c’est l’interprétation du droit du travail», a ajouté le ministre.